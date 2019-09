Sprawa Banasia: Suski wciąż o winie Tuska

Czyli ciągle nieśmiertelna „wina Tuska” – choć od jego rządów minęły już ponad cztery lata. Ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie spodziewali się chyba takiego ciosu, i to z samego jądra partii i rządu. A przecież Suski do grudnia 2017 roku był członkiem sejmowej komisji ds. służb specjalnych.

Jednak słowa Suskiego o „ludziach z poprzedniej ekipy” większego sensu nie mają. CBA, które powinno sprawdzić oświadczenie majątkowe Banasia, to ukochane dziecko dwóch ojców: ministrów Kamińskiego i Wąsika. A w ogóle służby specjalne to miejsce, w którym długa pamięć jest cenna. Dzięki niej można wiedzieć, gdzie szukać informacji na temat różnych spraw i osób. Dawni agenci czy oficerowie austrowęgierscy, pruscy czy carscy (służący potomkom Katarzyny Wielkiej, pan minister na pewno pamięta), po 1918 roku służyli Polsce: swej odzyskanej ojczyźnie. Nie gardził nimi marszałek Józef Piłsudski.

Minister Suski tyle zaufania do polskich oficerów i funkcjonariuszy nie ma. To zresztą nie jest jedyna różnica między Suskim a Piłsudskim. No chyba, że chodzi właśnie o tę długą pamięć i o to, że ludzie ze służb jednak wiedzą jak to było z ministrem Banasiem i jego znajomymi.