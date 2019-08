Chrabota: Trump nie przyleci, szyderstwo zakazane

Hasło "America First" oznacza nie tylko pierwszeństwo interesów Stanów Zjednoczonych w relacjach międzynarodowych, ale przede wszystkim pierwszeństwo amerykańskiego elektoratu. To on jest głównym punktem odniesienia rezydenta Białego Domu, zwłaszcza przed dającymi szanse reelekcji wyborami.

Poniżej dalsza część artykułu