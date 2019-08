Bogusław Chrabota: Putinizm w Ministerstwie Sprawiedliwości

Innym wątkiem obciążającym MS jest kwestia wynagradzania osoby opisanej jako Emilia. W zapisie rozmów Piebiaka z organizatorką hejtu, Emilia domaga się podwyżki, zaś minister wyraźnie potwierdza taką możliwość. Mamy zatem ślad, że akcja zniesławiania była finansowana z budżetu resortu. Jeśli tak, a trudno sobie wyobrazić, że pieniądze były przekazywane w sposób nieformalny, należy natychmiast zabezpieczyć dokumenty na podstawie których wypłacano Emilii pieniądze. Co więcej, można się spodziewać w tych dokumentach poświadczania nieprawdy, bo trudno założyć, że przedmiotem zlecenia była „akcja internetowa zniesławiania sędziów”.

Ale i to nie wszystko. Na sprawę nakładają się dodatkowo nadużycia przepisów RODO, bo przekazywanie osobom postronnym danych adresowych sędziów właśnie tak należy kwalifikować.

Podsumowując: jeśli ustalenia dziennikarzy Onetu się potwierdzą, ujawniona przez portal korespondencja, jest to nie tylko dowód działań urągających elementarnemu poczuciu przyzwoitości, ale również piramida skandalicznych naruszeń prawa, które obciążają urzędników i samo ministerstwo. Nie będę pewnie oryginalny, domagając się wyjaśnień i decyzji personalnych. To powinno się wydarzyć w trybie natychmiastowym. Dużo jednak ważniejsze jest wejście w tą sprawę prokuratury. Tylko bowiem jej działania są w stanie oczyścić MS z podejrzeń o nadużywanie prawa wobec przeciwników politycznych, czyli praktyczny „putinizm”. To również jedyna ścieżka dla Zbigniewa Ziobry, który musi udowodnić opinii publicznej, że nie jest „szefem” z korespondencji Łukasza Piebiaka, swojego najbliższego współpracownika, z Emilią. Ważne, by zrozumiał, że właśnie stanął nad przepaścią i innej ścieżki nie ma.