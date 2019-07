Haszczyński: PiS znów może grać w Brukseli

Co istotne, wynika to nie tylko z deklaracji wygłaszanych podczas wizyty w naszym kraju, bo to można by było uznać za kurtuazję wobec gospodarzy. Także z tego, co mówiła zaraz po wyborze na najważniejsze stanowisko w Unii.

Ale to postawa tych, którzy wyłapują tylko to, co już słyszeli i im się bardzo spodobało, a nie reagują na to, co jest nowe. Podobno tak jest z utworami muzycznymi w wypadku ludzi po trzydziestce. Polityka to jednak nie piosenki naszej młodości.

Ursula von der Leyen przedstawiła bowiem nowe podejście w trzech kluczowych dla przyszłości stosunków między Warszawą a Brukselą kwestiach: klimatu, praworządności i imigracji. Uczyniła to m.in. w opublikowanym tydzień temu wywiadzie dla czterech europejskich dzienników, w tym „Gazety Wyborczej".

Jeżeli chodzi o cele ekologiczne, wyraźnie stwierdziła, że nie wszystkie kraje startują z tego samego punktu, dlatego trzeba „zapewnić sprawiedliwą transformację". Czyli wesprzeć te, w których przejście do czystej energetyki jest trudniejsze i droższe.

Kontrola przestrzegania zasad państwa prawa, jak mówiła w tym wywiadzie, ma objąć wszystkich, bo „wskazywanie palcem poszczególnych krajów" nie jest właściwe. Ursula von der Leyen w ogóle obiecała, że unijne zasady mają obejmować wszystkich, sugerując, że jeżeli mamy poważnie mówić o wspólnocie, to trzeba skończyć z bezkarnością łamania reguł przez silnych (tak jak jest w przypadku Francji i jej nadmiernego deficytu budżetowego).

W debacie nad polityką imigracyjną nowa szefowa Komisji Europejskiej zamierza uwzględnić „polską perspektywę", czyli to, że nasz kraj przyjął „półtora miliona ludzi z Ukrainy, a za jego granicą toczy się wojna hybrydowa".

Chyba żaden VIP z Brukseli nigdy nie wykazał się takim zrozumieniem dla specyfiki Europy Środkowej i tego, że czuje się ona niesłuchana i niezrozumiana przez starą Europę. Wszystkie wymienione tu deklaracje Ursuli von der Leyen są miłe dla ucha polskich rządzących.

Wygląda to optymistycznie, a można to jeszcze podlać sosem wdzięczności, którą niemiecka polityk jest winna PiS-owi za uratowanie jej kandydatury podczas głosowania w europarlamencie.

Przy nowym otwarciu ważne jest to, by było trwałe. By drzwi nie zatrzasnęły się z hukiem. PiS lubi czasem trzasnąć drzwiami, pod naporem tej części elektoratu, która nie lubi dogadywać się z Niemcami i Brukselą.

Dzięki porozumieniu z von der Leyen sprawy dotyczące praworządności na dobre mogą się przenieść do Trybunału w Luksemburgu, dając rządowi PiS szansę na normalną działalność polityczną w Brukseli. Jednak ewentualne niewykonanie wyroku TSUE byłoby trzaśnięciem drzwiami. Na tym polega ta gra.