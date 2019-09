Kuźnia patentów już od szkoły

Teraz jednak o tę przewagę jest już polskim przedsiębiorcom coraz trudniej. Wielu już jakiś czas temu zdało sobie sprawę, że sposobem na osiągnięcie wyższych marż i ucieczkę przed konkurencją jest własna marka i oryginalne wzornictwo, czyli design (mamy tu zresztą dobre, kontynuowane też w PRL tradycje). Potwierdza to nasze wysokie siódme miejsce w unijnych statystykach ochrony wzorów czy nazw. Mamy więc powód do satysfakcji.

Ta jednak blednie, gdy spojrzymy na statystyki ochrony patentowej – innowacyjnych, oryginalnych pomysłów. To one stają się dzisiaj głównym orężem firm i państw w globalnej konkurencji. Wymagają jednak z reguły dużo więcej wysiłku, pieniędzy i więcej czasu niż opracowanie nowego wzoru czy znaku graficznego. I większej determinacji, bo wiążą się też z wysokim ryzykiem. Potrzebują więc odpowiedniej infrastruktury i umiejętnych zachęt.

Mamy wieloletnie zaległości w rozwoju współpracy nauki z biznesem, który nie zawsze chce i jest w stanie angażować się w przedsięwzięcia, które mogą nie wyjść. Wprowadzone teraz ulgi podatkowe, zachęcające do inwestycji w innowacje i do występowania o patenty, są niedostępne dla wielu firm. Odbija nam się czkawką struktura polskiej gospodarki. Jej lwia część to hołubione (przynajmniej w teorii) przez władzę „misie" – małe firmy, gdzie wszystkie ręce potrzebne są na pokładzie. Zaś wśród dużych przedsiębiorstw wielki udział mają zagraniczne spółki, które rozwijają działy badawczo-rozwojowe, tyle że nie u nas.

Co do zachęt, to potrzebne są już od szkoły, która zachęcałaby do rozwiązywania problemów i uczyła tego, rozwijała analityczne myślenie i ciekawość świata. A to jest mało realne przy sfrustrowanych i przeciążonych nauczycielach.