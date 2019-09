Śmiercionośne słodycze

W czasie kampanii wyborczej politycy traktują nas niczym żądne prezentów dzieciaki, do których z obwoźnym teatrzykiem przybywa magik. A to królika wyciągnie z cylindra, a to spod sufitu sypnie deszczem łakoci. W rolę magika właśnie wcielił się prezes Jarosław Kaczyński i przyobiecał rekordowy skok płacy minimalnej z 2,25 tys. zł brutto dzisiaj do 3 tys. zł na koniec 2020 r. (+33 proc. w dwa lata!) i 4 tys. zł w 2023 (+78 proc. w cztery!).

Czytaj także: Wysokie minimum to cios dla firm