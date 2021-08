Katarzyna Kucharczyk: Prezes obrywa z każdej strony

W tle mamy niepokojąco wysoką inflację, którą – co zaskakujące – banki centralne zdają się zbytnio nie przejmować. Mamy protesty poszczególnych grup zawodowych, domagających się wyższych wynagrodzeń. Mamy przedsiębiorców, którzy narzekają na rządowe pomysły. Uderzą one przede wszystkim w biznes i pracowników. Efekty planowanych zmian pokaże dopiero czas, ale warto, aby rząd miał na uwadze, że stąpa po kruchym lodzie.

Mimo obecnej, stosunkowo dobrej koniunktury co czwarty prezes czy właściciel mikro-, małej lub średniej firmy jest niezadowolony z wyboru branży. Najczęściej wskazywane przyczyny to: brak wykwalifikowanych pracowników, kapitałochłonność branży, przeregulowanie przepisami i silna konkurencja – wynika z badania Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najwięcej rozczarowanych jest w transporcie. Oczywiście nie we wszystkich sektorach panują pesymistyczne nastroje. Kwitnie budownictwo – żaden z ankietowanych prezesów nie narzeka, że wybrał ten sektor. Natomiast wśród branż z kłopotami jest między innymi handel. Nie powinno to dziwić, bo obrywa on z każdej strony. Nie dość, że pandemia mocno uderzyła w wyniki sektora, to jeszcze regularnie dokłada mu się dodatkowe regulacje.