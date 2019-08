Cierpliwy papier, na którym pisze się budżet

Potężnych wydatków nie da się łatwo obciąć. Zostają wyższe podatki. Tym, w przeciwieństwie do budżetu bez deficytu, rząd się nie chwali.

Zrównoważony budżet to oczywiście dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że państwo nie zadłuża się po to, by pokryć wydatki. To też historyczna chwila, bo do tej pory zawsze mieliśmy deficyt, w niektórych latach przekraczający 40 mld zł. Poniżej dalsza część artykułu

Tu jednak pojawiają się wątpliwości. Czy taki budżet jest realny, czy da się go wykonać? A może chodzi o zabieg propagandowy – pokazanie przed wyborami, że rząd odpowiedzialnie zarządza finansami i potrafi zrównoważyć budżet?

W poprzednich latach wiele krajów unijnych wykazywało w swoich budżetach nadwyżki. Wykorzystywały okres dobrej koniunktury w gospodarce, by skonsolidować wydatki i przygotować finanse na gorsze czasy. Polski rząd poszedł inną drogą. Zwiększał wydatki, hojnie rozdając pieniądze z budżetu. Nawet tym, którzy ich nie potrzebowali. Złośliwi mówili o rozsypywaniu pieniędzy z helikopterów. I o kupowaniu głosów wyborców za ich pieniądze. Ekonomiści ostrzegali, że nieracjonalne zwiększanie wydatków doprowadzi do katastrofy finansów publicznych. Wieszczyli wzrost deficytu w kasie państwa i wzrost zadłużenia.

Nic takiego się jednak nie stało. Katastrofy nie było. Rząd twierdził, że pieniądze na nowe wydatki (m.in. program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, 13. emeryturę, wyprawki szkolne) znalazł dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, zwłaszcza VAT. Wysoka konsumpcja napędzana rozdawanymi z budżetu pieniędzmi, ale też dobrą koniunkturą w gospodarce, również przyniosła kasie państwa dodatkowe pieniądze z podatków. Ale teraz może być gorzej. Z gospodarki światowej napływa coraz więcej złych sygnałów, zapowiadających spowolnienie. Sytuację pogarsza wojna handlowa USA z Chinami. Niższy wzrost gospodarczy przełoży się na niższe wpływy z podatków. A to może oznaczać kłopoty ze sfinansowaniem wydatków. W krajach, które się na taki scenariusz przygotowały, te problemy nie muszą być bolesne. U nas może być inaczej. Potężnych wydatków nie da się łatwo obciąć. Zostaje druga droga – wyższe podatki. I to już się dzieje, choć rząd się tym specjalnie nie chwali. W przyszłym roku głębiej sięgnie jednak do naszych kieszeni. Pobierze więc 15-proc. prowizję w dwóch ratach od pieniędzy, które przeniesie z OFE na indywidualne konta emerytalne ich uczestników. Zniesie też ograniczenie wysokości naliczania składek na ZUS (tzw. 30-krotność), co oznacza, że wyższe składki zapłacą osoby z wysokimi pensjami. Tylko dzięki tym dwóm ruchom do budżetu trafi w 2020 r. kilkanaście miliardów złotych więcej. Nie będzie zapowiadanej obniżki stawek VAT. To kolejne 5–6 mld zł. Dodatkowe pieniądze ma dać też uszczelnienie podatków.