Krzysztof Adam Kowalczyk: Powrót starej wiedźmy

Skuteczny strajk pracowników zakładu Paroc odbił się szerokim echem w kraju z jednego powodu – udany strajk wybuchł w sporej firmie PRYWATNEJ. Uwagi obserwatorów mogło ujść, że strajkujący wywalczyli przede wszystkim waloryzację płac. Być może to sygnał, że nadchodzi sezon rewindykacji płacowych motywowanych utratą realnej wartości wynagrodzeń w wyniku ataku inflacji, tej starej wiedźmy, niegdyś pustoszącej portfele Polaków. W lipcu skoczyła ona do niewidzianego od ponad dekady poziomu 5 proc. Szok tym większy, że od 2014 do 2019 r. wahała się w granicach od 0 do ok. 2 proc. rocznie, nie demolując zbytnio siły nabywczej płac nawet tam, gdzie nie rosły one szybko.

Poniżej dalsza część artykułu