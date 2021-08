Paweł Rożyński: Inflacja pobudza płacowy apetyt

Kiedy premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że płace rosną w skali roku dwa razy szybciej niż inflacja, to oczywiście ma rację. Tylko że podaje średnią statystyczną, w której skład wchodzą np. pensje prezesów czy płacowych gwiazd, jak informatycy, gdzie wzrosty sięgają nawet 40 proc. rocznie. Wielu pracowników w Trzemesznie, Katowicach czy Radomiu taka średnia zupełnie nie interesuje. Podobnie zresztą jak podawany co miesiąc przez GUS wskaźnik inflacji, który nie oddaje w pełni dotkliwego skoku cen żywności czy energii, bo równoważy go innymi produktami (za PRL były to słynne lokomotywy). Jak mawiał amerykański pisarz Mark Twain, są trzy rodzaje kłamstwa: kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka.