Paweł Rożyński: Polski Ład kreatywnej księgowości

Krytykowany przez samorządy za zabieranie pieniędzy i ograniczanie ich prerogatyw rząd wyciągnął nagle koszyk z prezentami. Ten wujek nie jest jednak wcale taki dobry, na jakiego się kreuje.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma przekazać samorządom imponującą kwotę 140 mld zł, m.in. na boiska czy szkoły. To kilka razy więcej, niż wydają rocznie na inwestycje. Dobry wujek wyciąga zwitek banknotów z jednej kieszeni, ale do drugiej chowa fortunę. To nie tylko zabrane wpływy, np. z PIT, ale i systematycznie nakładane kosztowne obowiązki, jak choćby w oświacie. Trudno w tym dostrzec jakąś logikę poza finansowym uzależnianiem od władz centralnych. Gdyby rząd nie postawił miast i gmin w dramatycznej sytuacji, mogłyby same finansować swoje inwestycje.

Ogromne wątpliwości budzi sposób przekazywania pieniędzy. Wypłaci je Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Mamy więc do czynienia z kolejnym przykładem kreatywnej księgowości, jak w przypadku Funduszu Solidarnościowego, który miał wspierać rodziny niepełnosprawnych, a pieniądze poszły na polityczny prezent dla emerytów w postaci tzw. trzynastki.

Takie fundusze mają podstawowy cel – uchronić rząd przed przekroczeniem konstytucyjnego limitu długu na poziomie 60 proc. PKB, co skutkowałoby natychmiastowym cięciem wydatków i podniesieniem podatków, na co Zjednoczona Prawica nie może sobie pozwolić, nie ryzykując utraty władzy. A tak można zadłużać się dalej – na koniec tego roku dług publiczny ma osiągnąć 1,5 bln zł, rosnąc w dwa lata o grubo ponad 400 mld. Słynny licznik długu w centrum Warszawy rozgrzany jest do czerwoności, a my niedługo znów słuchać będziemy o „zrównoważonym budżecie".