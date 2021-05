Michał Duszczyk: Ze Żwirką lepiej niż z Batorym

Polska jest krajem o najwyższym poziomie cyfryzacji usług wspierających wykonywanie operacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako pierwsza w Europie uruchomiła operacyjnie system do koordynacji lotów dronów, który pozwala na szybką, cyfrową komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego a operatorami dronów (operatorzy BSP mogą łatwo sprawdzić możliwości lotu w danym obszarze i uzyskać zgodę). Szybko przybywa użytkowników dronów (jest ich nad Wisłą ok. 200 tys.) i wykonywanych przez nie misji (w ub. r. liczba tych wymagających wcześniejszej koordynacji z PAŻP wzrosła 10-krotnie), rodzą się też innowacyjne projekty (np. testy autonomicznych dronów dostarczających próbki medyczne).

To dlaczego jest źle, skoro jest tak dobrze? I tu pojawia się litania barier, poczynając od braku: standardów w systemie certyfikacji, spójnej koncepcji regulacji dla tego rynku, a nawet klasyfikacji PKD dla dronów w systemie statystyki. Do tego dochodzi niski poziom kapitalizacji rodzimych firm dronowych, przez co przy dynamicznie rozwijającej się branży w innych częściach świata nasz udział w rynku produkcji BSP spada. A także problem z zapotrzebowaniem na usługi z wykorzystaniem bezzałogowców. Ten ostatni aspekt jest kluczowy. Dramatycznie brakuje zamówień publicznych, głównie ze strony samorządów i instytucji. A gdy dochodzi do przetargów, zazwyczaj wygrywają urządzenia z Chin. Nie ma rynku zbytu dla rodzimych dronów, a przez to pilotaże nawet niezwykle nowatorskich w skali świata polskich rozwiązań nie prowadzą do wdrożeń.