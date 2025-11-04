Aktualizacja: 04.11.2025 13:00 Publikacja: 04.11.2025 04:05
Foto: AdobeStock
Wzrosty importu samochodów z Chin mogą szokować. Ale – tak po prawdzie – tylko tych, którzy nie mają pamięci historycznej. Bo przecież podobne „fale” przeżywaliśmy w Europie już przynajmniej dwa razy.
Po raz pierwszy w latach 70., kiedy na Zachodzie wyroiły się jak grzyby po deszczu salony takich marek jak Toyota, Honda, Mazda czy Nissan (w Stanach znany jako Datsun). Nabywcy mieli początkowo uprzedzenia; wątpiono w jakość japońskiej produkcji, a importerom nie wróżono komercyjnego sukcesu. Jak się miało okazać, kompletnie błędnie. Dziś japońskie marki są symbolem jakości i trwałości. Zdominowały, zwłaszcza w niektórych klasach, dużą część świata. Osobiście pamiętam drugą falę aut ze Wschodu i drugą eksplozję sceptycyzmu. Dotyczyła, już także na polskim rynku, marek koreańskich, Hyundaia, Daewoo, Kii czy SsangYonga. Też zapowiadano dealerom szybki koniec. I znów prorocy nie mieli racji. Marki z Korei na dobre zagościły na światowych rynkach, a w Polsce skutecznie konkurują z „japończykami”. Po trzech dekadach mamy kolejną falę azjatyckiej mobilności, tym razem z Chin i nie mam żadnych wątpliwości, że będzie jak z poprzednimi dwoma. Tym bardziej że w przeciwieństwie do koncernów japońskich czy koreańskich producenci z Chin mają kilka fundamentalnych przewag.
Po pierwsze, produkcja wspierana jest przez państwo, czyli innymi słowy mamy tu zjawisko dumpingu. Po wtóre, potencjał producencki chińskiego rynku motoryzacyjnego jest dziesięciokrotnie większy niż Japonii i Korei razem wziętych. Po trzecie, to oferta niezwykle elastyczna; dostosowuje się do specyfiki każdego rynku narodowego. Po czwarte, chińskie auta korzystają z przywileju bycia ostatnim ogniwem łańcucha technologicznego; twórczo korzystają z całego historycznego dorobku tej branży; wyciągają wnioski z błędów poprzedników. No i my, Europa, daliśmy im fory, rozkręcając modę na „zieloną motoryzację”. Cudownie się wpisują w nasz popyt na tanią, ale jakościową eko-elektromobilność Czy mamy jako Europa w tej konfrontacji jakieś większe szanse? Niewielkie. Dotychczasowi potentaci, zwłaszcza Niemcy, popełnili w tej dziedzinie kardynalne błędy. Jakie? Odsyłam do książki W. Münchaua „Kaput. Koniec niemieckiego cudu gospodarczego”. Ich samochody są za drogie, zbyt skomplikowane i niedostatecznie nowoczesne. Zmiana kursu europejskiej czy amerykańskiej motoryzacji, w krótkim czasie, kiedy Chińczycy zdobywają rynek, jest po prostu niemożliwa. Na dodatek to problem nie tylko Niemców, Francuzów czy Włochów. Także nasz, bo Polska jest potęgą w branży automotive. A właściwie przestaje nią być. Nadchodzą ciężkie czasy. Warto zdać sobie z tego sprawę odpowiednio wcześnie.
Wzrosty importu samochodów z Chin mogą szokować. Ale – tak po prawdzie – tylko tych, którzy nie mają pamięci historycznej. Bo przecież podobne „fale” przeżywaliśmy w Europie już przynajmniej dwa razy.
Nie ma co chować głowy w piasek: jesteśmy mistrzami w odkładaniu wszystkiego na ostatnią chwilę, a nawet później.
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Cyberbezpieczeństwo przestało być opcją. Stało się obowiązkiem. W ślad za nim idzie regulacyjne tsunami, na któr...
Regionalny lider prac nad cyfrowym pieniądzem, wyposażony w inicjatywę ustawodawczą i posiadający nadzór nad ban...
Dzisiejszy świat to przede wszystkim arena walki dwóch gospodarczych gigantów: Stanów Zjednoczonych i Chin. A co...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Stan prawny w zakresie działania w porozumieniu na gruncie ustawy o ofercie publicznej jest źródłem niepewności...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas