Urszula Zielińska: Komu dziś zależy na 5G

Technologia 5G jest dziś jednym z elementów programu partii rządzącej w Polsce i ważnym celem w Narodowym Planie Szerokopasmowym przyjętym przez rząd. Wprowadzeniu 5G podporządkowane były w ostatnich dwóch latach działania Ministerstwa Cyfryzacji. Z myślą o złotonośnej kurze wywalczyło ono szereg przepisów korzystnych dla operatorów, w tym przekonało Ministerstwo Zdrowia do przejęcia tematu norm promieniowania elektromagnetycznego (PEM) i ich dostosowania do poziomów często spotykanych w innych krajach UE. Wszystko to nie bez krytyki czy wręcz ataków hejtu i gróźb ze strony środowisk, oględnie mówiąc, sceptycznie nastawionych do technologii wykorzystującej fale radiowe.

