Anita Błaszczak: Polityka równych płac

Krytyczne stanowisko rządu wobec promowanego przez Jarosława Kaczyńskiego projektu ustawy, który dyskryminację płacową ze względu na płeć uznaje za mobbing, to z pewnością ciekawy temat dla komentatorów życia politycznego. W analizach na dalszym planie znajdzie się za to prawdopodobnie problem nierówności w płacach kobiet i mężczyzn. W unijnych statystykach Polska i tak wypada znacznie lepiej niż większość państw UE. W 2019 r. Eurostat szacował naszą lukę na 8,5 proc., a więc sporo poniżej unijnej średniej (14,1 proc.).

Na razie jednak problem różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn stał się polem politycznych rozgrywek. Trudno inaczej określić projekt PiS wcielający deklaracje z kampanii prezydenckiej i dobrze dopasowany do jej potrzeb. Zaliczenie luki płacowej do mobbingu można było łatwo „sprzedać", dystansując się jednocześnie od zgłoszonego w marcu 2020 r. projektu feministek z Kongresu Kobiet. Ten ostatni ożył przy okazji tegorocznego Dnia Kobiet, gdy OPZZ, Forum Związków Zawodowych i Konfederacja Lewiatan go poparły, proponując też, by zajęła się nim Rada Dialogu Społecznego.