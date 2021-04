Krzysztof Adam Kowalczyk: Kolej na zmianę myślenia

Zaspani pasażerowie pociągów Kolei Mazowieckich z Pilawy lub Dęblina, pokonujący wczesnym rankiem dziesiątki kilometrów do pracy w Warszawie, na pewno doceniliby, gdyby zamiast steranymi składami zaprojektowanymi 60 lat temu podróżowali nowoczesnymi, kupionymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). To tak jakby się przesiedli z pyrkającej peerelowskiej syrenki do hybrydowej toyoty czy volkswagena. Ale się nie przesiądą, podobnie jak pasażerowie innych kolei samorządowych, bo nie dość, że na tabor przeznaczono w KPO za mało (tylko 398 mln euro przy potrzebach liczonych w miliardach), to jeszcze połowa ma przypaść PKP Intercity, mającemu 12-proc. udział w przewozach pasażerów.

