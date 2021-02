Anita Błaszczak: Podcięte skrzydła gniazdowników

Znajomy milenials nie może odżałować, że w tym roku, po raz pierwszy od kilku lat, nie mógł zaprosić ukochanej na walentynkową kolację do ich ulubionej knajpki. Nie mógł nawet zamówić kolacji na wynos, bo po Nowym Roku właściciel zawiesił działalność. Znajomy liczy, że po odmrożeniu gastronomii „jego" knajpka też wróci do życia, ale nie jest to wcale pewne, biorąc pod uwagę cytowane dzisiaj w „Rz" prognozy dotyczące upadku co piątej restauracji. Według nich fala bankructw sprawi, że pracę straci ok. 250 tys. ludzi spośród miliona pracowników branży. Co prawda według GUS na koniec zeszłego roku hotele i restauracje zatrudniały 150 tys. osób, tylko o 3 tys. mniej niż rok wcześniej, ale te dane obejmują stałych pracowników, których w tym sektorze nie ma zbyt wielu. Nie obejmują natomiast setek tysięcy innych, w tym zwłaszcza młodych ludzi, którzy dorabiali sobie jako kelnerzy, barmani, pomoce kuchenne czy szatniarze. Oni stracą źródło dochodów, które często pomagało im finansować studia czy opłacić wynajęte mieszkanie. Wywołana restrykcjami pandemii zapaść w restauracji może zwiększyć w Polsce – i tak już wysoką na tle innych krajów Unii – liczbę tzw. gniazdowników, czyli młodych dorosłych mieszkających z rodzicami.

