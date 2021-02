Grzegorz Siemionczyk: Wyższy limit prędkości dla gospodarki

Każdy kryzys stwarza szanse. W przypadku pandemii to zbanalizowane już powiedzenie powoli nabiera konkretnego znaczenia. Europejski Fundusz Odbudowy będzie miał u nas większe przełożenie na tempo wzrostu niż w innych krajach.

Wiele wskazuje na to, że pandemia skłoniła do powrotu z emigracji setki tysięcy obywateli państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polaków. To może złagodzić problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników, który w całym regionie uchodził dotąd za jedną z największych barier rozwojowych. Drugą szansą zrodzoną przez ten kryzys jest Europejski Fundusz Odbudowy. Dzięki niemu w najbliższych latach docierający do nas strumień unijnych funduszy wzbierze, podczas gdy przed pandemią było już przesądzone, że będzie stopniowo wysychał. Poniżej dalsza część artykułu

Co ważniejsze, te nowe fundusze mają wąsko określone przeznaczenie. W największym stopniu finansować mają tzw. zieloną transformację, a Polska w tym obszarze ma ogromne zaległości. To zaś daje nadzieję, że Europejski Fundusz Odbudowy będzie miał u nas większe przełożenie na tempo wzrostu gospodarczego niż w innych krajach. Nie będzie finansował inwestycji, na które i tak rząd znalazłby pieniądze, tylko pozwoli uruchomić nowe inwestycje.

To nie oznacza, że już w tym czy przyszłym roku Polskę czeka radykalnie szybszy wzrost gospodarczy, niż przewidują obecnie ekonomiści. Choć krajowego planu odbudowy – czyli szczegółowego planu wykorzystania nowych funduszy – wciąż nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie, ekonomiści w jakiejś formie uwzględnili go w swoich prognozach. Co więcej, wielu z nich założyło, że w pewnej mierze finansowane z tego programu inwestycje rozpoczną się już w II połowie tego roku. Jeśli jego uruchomienie będzie się opóźniało, ten rok może przynieść słabsze odbicie PKB niż o 4,2 proc., jak przeciętnie prognozują ekonomiści, a przyszły nieco silniejsze niż o 4,5 proc.