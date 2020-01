Krzysztof Adam Kowalczyk: Porzućcie nadzieję

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie) – napisem takiej treści Dante Alighieri ozdobił bramę do piekieł w swoim poemacie „Boska Komedia”. Porzućcie wszelką nadzieję na pozostanie blisko Unii po brexicie – taki przekaz ma dla wielkiego brytyjskiego biznesu Sajid Javid, kanclerz skarbu Zjednoczonego Królestwa (odpowiednik ministra finansów). W zamian obiecuje niebo: powrót do 2,7–2,8-proc. wzrostu gospodarczego, jakim Wielka Brytania cieszyła się przeciętnie przez 50 lat po II wojnie światowej (obecnie to zaledwie 1–1,5 proc.).

W wywiadzie dla weekendowego wydania „Financial Times” w brutalnie szczerych słowach Sajid Javid wezwał przemysł do porzucenia kampanii na rzecz zachowania na Wyspach unijnych zasad i regulacji, które zapewniłyby w miarę bezbolesny brexit i utrzymanie relacji gospodarczych po okresie przejściowym, jaki skończy się 31 grudnia 2020 r. Kanclerz nie zamierza popierać zabiegów branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej i spożywczej, które chcą zachować bliskie relacje z Europą. – Nie będzie dostosowania, nie będziemy przyjmować reguł, nie będziemy we wspólnym rynku, ani w unii celnej – mówił Javid. I wytykał biznesowi, że miał już trzy lata na przygotowania.

To typowa chicken game – śmiertelna zabawa jadących na zderzenie kierowców, którzy chcą pokazać, który pierwszy stchórzy. I nawet jeśli słowa Javida to tylko zagrywka negocjacyjna, ryzyko zderzenia gwałtownie rośnie.

Dlatego polscy przedsiębiorcy handlujący z Wielką Brytanią powinni bardzo poważnie brać pod uwagę utratę tego trzeciego co do wielkości rynku eksportowego. Kierujemy tam około 6 proc. eksportu towarów i usług za około 60 mld zł rocznie. Jego załamanie byłoby wielkim wstrząsem, choć nie tak niszczycielskim jak utrata rynków wschodnich w latach 90.

Wtedy sobie daliśmy radę, teraz też powinno się udać. Pod warunkiem jednak, że porzucimy postawę „jakoś to będzie” i na poważnie zaczniemy szukać alternatywnych dla Wielkiej Brytanii rynków zbytu. Do brexitu zostało już tylko 11 dni, a do przywrócenia ceł – 11 miesięcy i 11 dni. A więc „lasciate ogni speranza” i do dzieła, Drodzy Przedsiębiorcy.