21 lat po wielkiej powodzi zidentyfikowano jedną z ofiar

Policja z Jeleniej Góry poinformowała o ustaleniu tożsamości kobiety, znalezionej 12 lat temu w zbiorniku wodnym, w gminie Siedlęcin. Ofiara zginęła w czasie wielkiej powodzi w 1997 roku.

Szczątki kobiety znaleziono w 2006 roku w zbiorniku wodnym w gminie Siedlęcin. Długo nie wiadomo było, kim była ofiara.

Dopiero teraz, po 12 latach od znalezienia zwłok, funkcjonariusze ustalili, że należą one do ofiary wielkiej powodzi z 1997 roku. Jak podaje jeleniogórska policja, dzięki badaniom porównawczym udało się ustalić, że była to 49-letnia kobieta, której zaginięcie rodzina zgłosiła w 1997 roku. Łącznie czynności identyfikacyjne trwały więc 21 lat.

- Z zebranych w tej sprawie informacji wynika, że kobieta najprawdopodobniej poniosła śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas powodzi, która nawiedziła region jeleniogórski w 1997 roku - powiedziała podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.