USA: Awaria podczas lotu. Części spadały na miasto

Linie United Airlines poinformowały, że do awarii jednego z silników doszło podczas lotu z Denver do Honolulu. Pilot maszyny zauważył usterkę krótko po starcie.

Engine on fire! ?? United #UA328 Denver-Honolulu (Boeing 777-200 N772UA) declares Mayday. Flight returned to DEN. Engine parts fell on a residential area. No injuries reported ?? #avgeek #avgeeks #planespotting #aviation #incident pic.twitter.com/8fMTV96PPc