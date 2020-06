Wypadek autobusu w Warszawie. Trzaskowski: Zapewniamy pomoc psychologiczną

Prezydent Warszawy odwołał spotkania zaplanowane w ramach swej kampanii przed wyborami prezydenckimi i udał się na miejsce wypadku autobusu w stolicy.



Autobus miejski, którym podróżowało ok. 40 osób, przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła a ok. 20 odniosło obrażenia. 17 rannych trafiło do szpitali, stan kilku osób jest ciężki.

