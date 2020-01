Iran przyznaje się do zestrzelenia ukraińskiego samolotu

Hassan Rouhani poinformował, wewnętrzne śledztwo przeprowadzone przez Iran wykazało, że to jego kraj jest odpowiedzialny za katastrofę. Szef irańskiego MSZ Mohammad Javad na Twitterze napisał, że wystrzelenie pocisków było wynikiem ludzkiego błędu.

Rouhani zapowiedział, że śledztwo będzie kontynuowane, a Islamska Republika Iranu "głęboko żałuje tej strasznej, niewybaczalnej pomyłki".

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

