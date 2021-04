Kataryna: Gdy tweet Pawłowicz będzie nie do ruszenia

Po kilkudniowej awanturze o transpłciowe dziecko Krystyna Pawłowicz skasowała swojego tweeta, a nawet za niego przeprosiła. Nie będzie to jednak kolejny tekst o nieodpowiedzialnym polityku – na ten konkretny przypadek nic już nie zaradzimy – ale o tym, co by było, gdyby podobne zdarzenie miało miejsce pod rządami regularnie wracającej do publicznej debaty „ustawy wolnościowej". To ta ustawa, którą ziobryści pod pretekstem walki o wolność słowa chcą pozbawić platformy społecznościowe prawa do egzekwowania własnych regulaminów.

Gdyby „ustawa wolnościowa" w proponowanym kształcie już obowiązywała, a Krystyna Pawłowicz po napisaniu tweeta naruszającego dobra osobiste i bezpieczeństwo dziecka sama go nie skasowała, nie byłoby żadnej możliwości usunięcia go z mediów, bez względu na to, jak bardzo naruszałby regulamin serwisu, na którym byłby zamieszczony. Chroniłaby go bowiem owa nieszczęsna ustawa i Pawłowicz mogłaby zaskarżyć usunięcie go przez serwis do Rady Wolności Słowa. Tę obsadziłby według uznania PiS, który po jednym nieudanym podejściu do uzgodnienia kandydatów z opozycją miałby prawo przegłosować kogo chce. Do Rady trafiłyby więc postaci tak przyzwoite i niezależne jak te, którymi partia rządząca obsadza wszystkie inne urzędy i instytucje.