Zapomniany obóz dziecięcy w Łodzi

W czerwcu 1942 r. na terenie łódzkiego getta wydzielono pięciohektarowy teren, przeznaczając go pod obóz pracy dla polskich dzieci. Pierwszych więźniów zarejestrowano w nim 78 lat temu, 11 grudnia 1942 r. Na potrzeby obozu wykorzystano kilkanaście budynków murowanych oraz drewnianych.

Wielu z osadzonych Niemcy klasyfikowali jako potomstwo „niebezpiecznych bandytów", co oznaczało, że rodzice należeli do ruchu oporu. Innych jako „element aspołeczny". Do grupy tej Niemcy zaliczali m.in. przestępców kryminalnych, włóczęgów, handlarzy, chuliganów, złodziei, a nawet gapowiczów. Jak dodaje Artur Ossowski, w Łodzi osadzono również nieletnich Polaków z niemieckiego zakładu wychowawczego w Grodkowie na Opolszczyźnie. Znali oni język niemiecki, dlatego często sprawowali funkcje sztubowych lub blokowych.