Głosowanie w pierwszej turze w Bełchatowie było bardzo wyrównane. W wyborach wzięło udział troje kandydatów. Do wyborczej dogrywki przeszli startująca z własnego KWW dotychczasowa prezydent Mariola Czechowska (bezpartyjna), która uzyskała 31,97 proc. głosów, oraz Patryk Marjan z KWW Bełchatowianie, członek partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład Konfederacji, który zebrał 38,36 proc. głosów.



Po pierwszej turze dość niespodziewanie odpadł Arkadiusz Rożniatowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który uzyskał bardzo zbliżony wynik do Czechowskiej — 29,66 proc. głosów.



Wybory samorządowe 2024. Kto wygrał wybory prezydenta Bełchatowa

W drugiej turze zwyciężył Patryk Marjan — wynika z nieoficjalnych wyników, podawanych przez serwis Dzień Dobry Bełchatów. Po przeliczeniu danych z 25 na ogółem 28 obwodowych komisji wyborczych polityk Konfederacji ma 62,8 proc. głosów. Jego rywalka ma 37,2 proc. Przewaga w liczbach głosów jest tak duża, że Czechowska nie ma już szans na dogonienie polityka Konfederacji w trzech pozostałych do policzenia obwodach.



Bełchatów to szóste największe miasto w województwie łódzkim — po Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Tomaszowie Mazowieckim i Zgierzu. Liczba uprawnionych go głosowania w nieco ponad 50-tys. mieście to ponad 42 tys.