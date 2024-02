Choć tajemnicą pozostaje, dokąd nocą tupta jeż, wiemy już, że nie wybiera się na przeniesiony z Płocka do Łodzi festiwal muzyki elektronicznej Audioriver. Fundacja na rzecz Dzikich Zwierząt Primum, która ma pod swoją opieką m.in. jeże, kilka dni temu w mediach społecznościowych zachęcała do podpisania petycji na rzecz zmiany lokalizacji imprezy. Mieszkańcy miasta również zaapelowali do łódzkich władz o to, aby znalazły dla niego inną przestrzeń niż ta, na którą uparli się organizatorzy, a więc park im. Józefa Piłsudskiego (zwyczajowo park Na Zdrowiu).

Łódzki samorząd zderza się z potrzebami mieszkańców

To największy park w Łodzi (i jeden z największych w Europie), założony na początku XX wieku w miejscu, gdzie wcześniej rósł las. Zaraz obok jest zoo z orientarium. Znajduje się także charakterystyczna iglica, która upamiętnia straconych uczestników rewolucji 1905 roku, właśnie tu pochowanych.

Utrwalony na wielu rodzinnych fotografiach park jest uwielbiany przez kolejne pokolenia łodzian. To więc kawał mniejszych i większych historii. Oraz bezpieczny, zielony dom dla wielu dzikich zwierząt. Wizja ciężarówek rozstawiających w tym miejscu ciężki sprzęt, inwazyjnej muzyki elektronicznej i kilku tysięcy uczestników festiwalu wywołała protest mieszkańców i aktywistów, którzy długo zderzali się ze ścianą. Symbolem arogancji przedstawicieli łódzkiego samorządu pozostanie zarzut, że tworząca się wokół sprawy społeczność angażuje na Facebooku… boty.

Wpadki Hanny Zdanowskiej i nowa dynamika polityki

We wtorek prezydent miasta poinformowała, że w ostatnich tygodniach nie zabierała głosu w tej sprawie, bo uważnie się jej przyglądała i podjęła ostateczną decyzję o zmianie lokalizacji festiwalu, nie chcąc, by miał on miejsce w cieniu protestów. Następnego dnia ogłosiła start w kolejnych wyborach samorządowych – wykorzystanie w tym celu profili miejskich spółek spotkało się z powszechną krytyką.