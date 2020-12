Konsumenci z nadzieją na powrót do normy

Polska znalazła się wąskim gronie państw UE, w których poziom konsumpcji okazał się wyższy niż rok wcześniej – wynika z danych Eurostatu. U nas ten wzrost wyniósł 1 proc., wyższy był jedynie w Bułgarii, Grecji i na Cyprze, w pozostałych zaś krajach odnotowano spadek. Największy w krajach najbardziej dotkniętych pierwszą falą pandemii, w tym we Włoszech, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii.

– Wzrost konsumpcji rok do roku w III kwartale wynika z relatywnie dobrej sytuacji gospodarstw domowych – zauważa też Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. – A to z kolei wynika głównie z faktu, że polski rynek pracy przeszedł przez kryzys pandemiczny zdecydowanie lepiej niż inne kraje – zaznacza. Jak wskazuje, w III kwartale Polska była jedynym krajem UE, gdzie wzrósł rok do roku popyt na pracę zarówno jeśli chodzi o liczbę osób pracujących, jak i liczbę przepracowanych godzin.