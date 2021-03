Biedronka będzie sprzedawać szybkie testy na COVID-19

Test Primacovid to tzw. test serologiczny. Oznacza to, że pozwala wykryć, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG i IgM przeciwko koronawirusowi wywołującemu COVID-19.

Test jest wyjątkowo prosty w użyciu. Do badania używa się małej próbki krwi, a czas oczekiwania na wynik to tylko ok. 10 min. Najważniejsze jednak, że to bezpieczny, przebadany produkt renomowanej firmy. "Producent, szwajcarska PRIMA Lab jest firmą certyfikowaną zgodnie z normami ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016, a sam test to certyfikowany wyrób medyczny (certyfikat CE). Jego dokładność wynosi 98,3 proc." - napisano w przesłanej Onetowi informacji prasowej.

Sprzedawany od poniedziałku, 15 marca, do wyczerpania zapasów test, będzie kosztował 49,99 zł za sztukę.

Ważną informacją dla kupujących jest, że producent Primacovid zaleca, aby w przypadku pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał IgG i/lub IgM niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik. W przypadku negatywnego wyniku, jeśli występują objawy, które można przypisać COVID-19, również należy skontaktować się z lekarzem.