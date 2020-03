Sprzedaż papieru toaletowego wzrosła o 56 proc.

Z najnowszych danych firmy Nielsen wynika, że od 2 do 8 marca wartość całego koszyka wzrosła o 13 proc. w porównaniu do tego samego tygodnia rok wcześniej. Koszyk kosmetyków oraz chemii wzrósł nieznacznie więcej niż dla produktów spożywczych. W tym tygodniu w ujęciu rocznym sprzedaż produktów antybakteryjnych wzrosła o blisko 2 tys. proc.

Sprzedaż mydła wzrosła o 153 proc., papieru toaletowego o 56 proc. Podobnie jak w tygodniu poprzednim Polacy kupowali też więcej suchych produktów spożywczych: ryżu o 127 proc, mąki o 112 proc., a makaronu o 92 proc.

Czytaj także: Żywności nie zabraknie. Fabryki makaronu pracują całą dobę

Jak podaje Nielsen, wraz z pojawieniem się pierwszych przypadków zachorowań zaczynamy bardziej interesować się zdrowiem, kupujemy produkty sanitarne oraz artykuły spożywcze na zapas. Następnie, kiedy liczba zachorowań rośnie, a instytucje państwowe uruchamiają działania kryzysowe na szczeblu krajowym, konsumenci przygotowują się do kwarantanny. To etap, który obserwujemy aktualnie w Polsce. Objawia się on zmianą zachowań konsumentów, którzy rezygnują z przemieszczania się, częściej wybierają zakupy online i rzadziej odwiedzają sklepy stacjonarne.