Johnson: Musimy się przygotować na bezumowny brexit

1 stycznia 2021 r. mija brexitowy okres przejściowy w relacjach między Wielką Brytanią a UE. Johnson wcześniej ostrzegał, że jeśli do 15 października nie będzie przełomu w sprawie umowy handlowej, to jego kraj odejdzie od stołu negocjacji. Potem postanowił jednak poczekać z ogłoszeniem swojego stanowiska w sprawie dalszych rozmów aż do wyników unijnego szczytu kończącego się w piątek. – Po tym szczycie jest jasnym, że po 45 latach członkostwa nie chcą nam dać, jeżeli nie dojdzie w tych krajach do jakiś fundamentalnych zmian w podejściu, podobnego statutu w relacjach jaki ma Kanada – stwierdził Johnson.