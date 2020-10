Brexit: Brak umowy z Brukselą może kosztować Londyn 25 mld dolarów

We wrześniu Boris Johnson zapowiedział, że po 15 października nie zamierza prowadzić negocjacji. Jednak według informacji z Brukseli do zerwania rozmów nie doszło, a negocjacje wciąż trwają.

Wciąż nie rozstrzygnięto trzech ważnych kwestii: kto ma rozstrzygać ewentualne spory między oboma stronami. Bruksela chce do tego Trybunał Sprawiedliwości UE, a Londyn na specjalny sąd arbitrażowy. Nie ustalono na jakich zasadach Brytyjczycy mieliby przestrzegać unijnych przepisów pomocy państwa w zamian za dostęp dla swoich towarów do europejskiego rynku. I zasady dostępu po nowym roku dla unijnych rybaków do brytyjskich łowisk. Bruksela chce wolnego dostępu poza 12-milową strefą tuż przy brzegu Wielkiej Brytanii, ale Londyn się na to nie zgadza.