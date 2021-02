Widmo „Singapuru nad Tamizą” niepokoi Unię

Po brexicie KE przyznała jednak Wielkiej Brytanii „równoważność" tylko w dwóch obszarach, z czego decyzja dotycząca instytucji clearingowych musiała zostać wydana, by uniknąć chaosu na rynkach. Wielka Brytania to kraj, który ma regulacje finansowe mocno zharmonizowane z unijnymi. Szczyci się też długą tradycją nadzoru nad branżą. To państwo przyznało UE „równoważność" w 28 sektorach. Czemu więc Unia tak niechętnie to odwzajemnia?