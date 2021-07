OECD: Kolejne fale pandemii największym zagrożeniem dla światowej gospodarki

- Musimy zrobić, co w naszej mocy, by zaszczepić jak najwięcej ludzi na całym świecie. Na rozwiniętych gospodarkach ciąży szczególna odpowiedzialność i nie jest to tylko kwestia dobroczynności czy życzliwości, tylko jest to właściwie kwestia własnego interesu, zarówno pod względem zapewnienia bezpieczeństwa własnej populacji, jak i zapewnienia trwałego ożywienia gospodarczego – stwierdził, cytowany przez CNBC, Mathias Cormann.