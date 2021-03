Historyczny moment. Wzrost w USA będzie wyższy niż w Chinach?

Chińskie władze ogłosiły niedawno, że docelowy wzrost gospodarczy ma w 2021 r. „przekraczać 6 proc.”. Tymczasem coraz więcej analityków spodziewa się, że wzrost amerykańskiego PKB może być znacząco wyższy niż 6 proc. Ekonomiści Morgan Stanley podnieśli swoją prognozę na cały rok z 6,5 proc. do 7,3 proc., a na czwarty kwartał 2021 r. z 7,6 proc. r./r. do 8,1 proc.

Analitycy Goldman Sachs podnieśli w lutym prognozę dla tegorocznego wzrostu amerykańskiego PKB z 6,6 proc. do 6,8 proc. Ekonomiści Bank of America podwyższyli swoją prognozę z 6 proc. do 6,5 proc. Dużo bardziej ostrożne są prognozy instytucji oficjalnych. Fed spodziewa się, że amerykański PKB wzrośnie w tym roku o 4,2 proc., a Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się wzrostu wynoszącego 5,1 proc. Prognoza MFW dla Chin wynosi 8,1 proc. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podniosła zaś projekcję dla USA z 3,2 proc. do 6,5 proc., a dla Chin obniżyła z 8 proc. do 7,8 proc.