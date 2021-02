Wyspa Phuket sama zaszczepi mieszkańców na COVID

- Mieszkańcy Phuket tracą nadzieję — stwierdził prezydent zrzeszenia turystyki na Phuket, Bhummikitti Ruktaengam i dodał, że gospodarka wyspy znajduje się w najgorszej sytuacji w okresie ostatnich lat.

W 2019 r. wyspę odwiedziło ok. 10,5 mln turystów z niemal 40 mln, które spędziły urlop w Tajlandii. W ubiegłym roku zamknięcie granic z powodu wirusa zmniejszyło liczbę przyjezdnych do zaledwie 6,7 mln -= pisze Reuter. Na wyspę trafiło 2,1 mln osób, a przychody z turystyki zmalały o 78 proc. do 87,5 mln bahtów (2,92 mln dolarów).

Co najmniej 10- branżowych organizacji, hotele, firmy turystyczne i izby handlu postanowiły połączyć swe zasoby na pozyskanie szczepionek i zaszczepić co najmniej 70 proc. mieszkańców, aby do 1 października stworzyć dostateczny poziom zabezpieczeń, by można było przyjmować turystów. Prywatny program szczepień obejmie większość dorosłych z 400 tys. mieszkańców, ruszy wcześniej od rządowego programu zaplanowanego od czerwca.

- Prowadzimy rozmowy z trzema dużymi sieciami szpitali o pozyskaniu szczepionek AstraZeneca i Sinovac — powiedział Bhummikitti nie ujawniając szczegółów. Stwierdził, że zagraniczni turyści zaszczepieni w swoich krajach nie będą musieli przechodzić kwarantanny. — Oni będą uodpornieni, my też. Rozmawiamy ze sobą z maseczkami na twarzy. To logiczne i funkcjonuje — dodał.

Kwarantanna powinna zostać złagodzona albo zniesiona wobec zaszczepionych cudzoziemców — powiedział podczas dyskusji panelowej Chaiyapat Paitoon, odpowiedzialny za strategię sieci hotelowej Minor International. Szef tajlandzkiego urzędu turystyki, Yuthasak Supasorn poinformował, że specjalna rządowa ekipa ds. koronawirusa omawiała kwestię „szczepionkowego paszportu”’.

Tajlandia zanotowała dotąd 21 249 zakażeń i 79 zgonów, zamierza wykorzystać w największym stopniu 61 mln dawek AstraZeneca wyprodukowanych u siebie, w początkowych fazach szczepień będzie też korzystać z ograniczonego importu.