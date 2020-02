Bundesbank: Wirus uderzy w niemiecki wzrost

Przed skutkami epidemii koronawirusa ostrzega również Mark Carney, prezes Banku Anglii. – Możemy się spodziewać, że globalny wzrost gospodarczy będzie niższy, niż byłby w innym przypadku, a także że będzie to miało negatywne skutki w Wielkiej Brytanii. Jeszcze nie odbieramy tego w europejskich i brytyjskich wskaźnikach gospodarczych, ale jeśli świat będzie się rozwijał wolniej to Wielka Brytania, bardzo otwarta gospodarka, to odczuje - powiedział Carney w wywiadzie dla Sky News.