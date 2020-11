Brexit wywołał kolejny problem. Chodzi o handel akcjami

Brytyjski organ nadzorczy Financial Conduct Authority zezwolił firmom inwestycyjnym na kontynowanie handlu akcjami na wszystkich giełdach państw UE. – Jakiekolwiek ograniczenia w obrocie akcjami nałożone w oparciu o walutę byłyby sprzeczne z międzynarodowym charakterem światowych rynków kapitałowych. Ograniczyłoby to również możliwości spółek w znalezieniu sposobu na najlepsze wykorzystanie rynków kapitałowych do wspierania działalności gospodarczej – stwierdziło w oświadczeniu FCA.

Poniżej dalsza część artykułu