Split payment: nowe obowiązki od 1 listopada także dla samorządów

Solidarna odpowiedzialność obejmuje dostawy towarów wrażliwych, to jest grupy towarów uznanych przez ustawodawcę za narażone na wykorzystywane do nadużyć podatkowych. Za towary wrażliwe (wymienione obecnie w załączniku nr 13 do ustawy) uznawane są m. in. wyroby stalowe, paliwa, olej z rzepaku, folia typu stretch, dyski twarde (HDD) oraz dyski SSD.