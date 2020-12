Europejskie Nagrody Filmowe. Duńczyk rozbija bank

Inność tegorocznej gali Europejskich Nagród Filmowych polegała i na tym, że widzowie większości tytułów nie mieli szansy obejrzeć. 3800 członków Akademii zobaczyło je na zamkniętym portalu. I wybrali dzieło Thomasa Vinterberga, który zgarnął wszystko, co najważniejsze. „Na rauszu" został uznany za najlepszy film Europy, Vinterberg dostał nagrodę za reżyserię i z Tobiasem Lindholmem – za scenariusz. A Mads Mikkelsen odebrał nagrodę za najlepszą rolę męską.

„Na rauszu" to historia czterech nauczycieli, którzy postanawiają sprawdzić teorię, że 0,05 promila alkoholu we krwi otwiera człowieka na świat, czyni bardziej kreatywnym i przyjaznym. Więc piją. I niektórzy z nich przekroczą granicę, poza którą zaczyna się dramat. To również film o ludziach, którzy chcą przerwać stagnację, w jaką wpadli, odzyskać życie i nadzieję. Thomas Vinterberg zadedykował „Na rauszu" córce, która zginęła w wypadku samochodowym, gdy ekipa zaczynała zdjęcia. Miała 19 lat.