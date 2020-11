Maturzysta zabity przez milicję

? Jeśli mam poświęcić filmowi rok czy półtora, to musi to być coś, dla czego warto na pewien czas zaniedbać rodzinę. Nie chcę wchodzić w projekty, do których nie mam przekonania – powiedział mi reżyser. Każda jego produkcja jest rzeczywiście znacząca. Dziś znakomite recenzje zbiera serial „Król", który wyreżyserował dla Netflixa według powieści Szczepana Twardocha. „Żeby nie było śladów" to temat wielki: opowieść o totalitarnym reżimie, o manipulacjach i kłamstwach propagandy, bezwzględności władzy, ale przede wszystkim o ludziach zaplątanych w historię, o sile tych, którzy wbrew wszystkiemu dążą do ujawnienia prawdy.