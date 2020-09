"Interior": Bohaterowie jak wielu z nas

Maciek (Piotr Żurawski) jest samotny, haruje, żeby spłacić kredyt na 30-metrową kawalerkę. A gdy nie dostaje zapłaty, wdziera się do gabinetu dyrektora. Chce tylko to, co wypracował dniówkami i nadgodzinami. Podczas bójki, która się między nimi wywiązuje, trafiają w jego ręce kluczyki od samochodu szefa. Brutalnie wyrzucony z budynku, w złości wsiada do jego czarnej limuzyny i odjeżdża. Przed siebie. Trafia do rodzinnego domu w małym mieście.