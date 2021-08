Filmowe portrety rodzin w kryzysie

Kiedy poznajemy bohaterów dostępnego też w sieci „Gniazda" (reż. Sean Durkin), wydają się być szczęśliwą, zamożną, amerykańską rodziną. Mąż dba, by żona mogła zajmować się ukochanymi końmi, a córka i syn mieli radosną młodość. Przeprowadzka do posiadłości w Wielkiej Brytanii zamiast oznaczać jeszcze wspanialsze życie, obnaża kruche fundamenty rodzinnego ładu.

We włoskiej rodzinie też bywa nie najlepiej. Daniele Luchetti, autor „Wszystko zostaje w rodzinie", pokazuje ludzi, którzy po latach wspólnego życia i wychowywania dwójki dzieci są na skraju rozstania. Gdy on przyznaje się do romansu, dla niej jest to tak wielki cios, że próbuje popełnić samobójstwo. Kiedy widzimy ich po latach, wciąż mieszkają razem. Ale czy naprawdę są razem?