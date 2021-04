Oscarowa gala w nowej formule. Nie będzie czerwonego dywanu

Nowością jest to, że cała, 90-minutowa, część artystyczna zostanie nadana w telewizji przed galą. W programie „Oscars: Into the Spotlight" znajdą się portrety nominowanych i opowieści o ich drodze artystycznej, a także nominowane do Oscarów piosenki. Cztery z nich zostaną nagrane na Dolby Family Terrace w nowym muzeum kina w Los Angeles.

I tak Celeste i Daniel Pemberton zaśpiewają „Hear My Voice" z „Procesu Siódemki z Chicago", H.E.R. – „Fight For You" z „Judas and the Black Messiah", Laura Pausini i Diane Warren „Io Si (Seen)" z „Życia przed sobą", a Leslie Odom Jr – „Speak Now" z „Pewnej nocy w Miami...". Piątą nominowaną piosenkę „Husavik" wykona Molly Sanden, a nagranie będzie pochodziło z Islandii. Szwedka w filmie „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga" użyczyła swojego głosu Rachel McAdams, która na ekranie wykonywała ją z Willem Ferrellem.