Nikt nie jest bez skazy

Mała, francuska wieś, położona w górach. Na zaśnieżonej drodze opuszczony samochód. Należy do czterdziestokilkuletniej paryżanki, która ma w okolicy dom. Ale kobieta zniknęła. Policja zaczyna śledztwo.

Potem rodziły się różne odmiany tego gatunku: od horrorów do komedii kryminalnych, były opowieści detektywistyczne i mocne kino gangsterskie, powstawały dramaty sądowe i więzienne. Najlepsze tytuły zawsze niosły ze sobą nie tylko pytanie „kto zabił?", lecz również diagnozy społeczne czy wnikliwe portrety psychologiczne bohaterów.

Dziś kryminały w stylu Agathy Christie trącą myszką. David Lynch w „Miasteczku Twin Peaks" zmusił widzów na całym świecie, by dostrzegli skomplikowaną rzeczywistość kryjącą się pod powierzchnią zdarzeń. Dominik Moll poszedł tym samym śladem. Sam też przyznaje, że przygotowując „Tylko zwierzęta...", myślał o klimacie „Fargo" braci Coen i bohaterach tego filmu, na pierwszy rzut oka dość prostych, a przecież noszących w sobie jakiś mrok.

To samo mógłby powiedzieć w rozmowie o „Tylko zwierzęta nie umierają". W tym „thrillerze egzystencjalnym" Moll patrzy na dni przed i po zaginięciu Evelyn oczami kilku osób. Michel prowadzi farmę: całymi dniami w małej kanciapie siedzi nad rachunkami, marząc o odrobinie szczęścia. Jego żona Alice sprzedaje ubezpieczenia i – spragniona namiętności – romansuje z Josephem, miejscowym dziwakiem niemogącym się podnieść po śmierci ukochanej matki.

Moll opowiada ich historie po kolei. Jak kiedyś Kurosawa, który oczami czterech osób patrzył na historię napadniętego przez bandytów małżeństwa. Francuz też wraca wciąż do tych samych wydarzeń, pokazując je z różnych punktów widzenia. Ujawnia sekrety swoich bohaterów, przygląda się ich niespełnieniom, lękom, rozpaczy, czasem chwilom namiętności albo zapomnienia.

Kolejne nowelki zaczynają się przenikać, uzupełniać. Widz jest w stanie zrozumieć coraz więcej zachowań, których przedtem nie umiałby sobie wytłumaczyć, dostrzega zawiłości relacji między ludźmi. A wszystko prowadzi do tragedii. Gdzie tu kryminał? Moll rozwikłuje w końcu zagadkę zniknięcia Evelyn, zresztą zaskakując widza.

To prawda, Dominik Moll, opierając się na książce Coline Niel, momentami dość grubą nicią szyje wzajemne zależności bohaterów z dwóch regionów Francji i z dwóch kontynentów. Ale tak naprawdę nie szuka on chyba pełnej wiarygodności. Bardziej interesuje go portret ludzi niekochanych, którzy – choć żyją obok siebie – nie potrafią zbudować bliskości i poczucia bezpieczeństwa.