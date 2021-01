Najlepiej zarabiają azjatyckie produkcje filmowe

Lista kasowych przebojów 2020 wygląda zupełnie inaczej niż zwykle – w pierwszej trójce są dwa filmy chińskie. Pierwszy to wielkie wojenne widowisko z czasów walki z Japonią o Szanghaj w 1937 r. – „Osiemset". Już weekend otwarcia przyniósł mu 82 mln dolarów, a potem w samych Chinach zarobił ponad 370 mln dolarów. Film drugi to siedmioczęściowa epopeja (każdą część zrealizował inny reżyser chiński) – „Mój naród, moja ojczyzna". Po dwóch dniach obecności na ekranach zebrał prawie 52 mln dolarów, w sumie na świecie – ponad 400 mln dolarów.

Na dalszych miejscach znalazły się amerykański kryminał „Bad Boys for Life" o policjantach z Miami walczących z handlarzami narkotyków, wprowadzony na ekrany w styczniu 2020 roku, oraz zamykający dziesiątkę „The Sacrifice", który zarobił 161 mln dolarów. Rok wcześniej taki rezultat plasowałby go na 53. miejscu listy hitów.

A to i tak Himalaje w porównaniu z Europą, gdzie panuje niemal całkowita filmowa cisza. We Włoszech kina mają być zamknięte do 5 marca, w Belgii – do 1 marca. W Szwajcarii nie będą działać do końca lutego, w Wielkiej Brytanii – do połowy lutego.