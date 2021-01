Niepewny los Oscarów

Amerykańska Akademia Filmowa liczy obecnie prawie 10 tys. członków reprezentujących 17 branż. Ostatnio przeszła spory lifting, dołączając do swojego grona wielu artystów ciemnoskórych, zapraszając więcej kobiet, a także twórców z Europy czy Azji. Oscary też zaczęły się zmieniać. Ale jak będzie w tym roku?

Ryzyko dla gwiazd

Filmy można zgłaszać nie tak jak zwykle do 31 grudnia poprzedniego roku, lecz do 28 lutego. Po raz pierwszy dopuszczono tytuły, których premiery odbyły się na platformach streamingowych. Organizatorzy gali zastanawiają się, jak ewentualnym uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo w liczącej 3400 miejsc sali Dolby Theatre. Zwłaszcza że wielu tegorocznych poważnych kandydatów do nominacji jest w grupie ryzyka, choćby Anthony Hopkins (82 lata), Ellen Burstyn (88), Sophia Loren (86); Meryl Streep (71); David Strathairn (72) czy Youn Yuh-jung (73).