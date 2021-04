Chiny: Ani słowa o Oscarach dla Chloe Zhao

Tym samym Zhao została pierwszą kolorową i zaledwie drugą kobietą, która otrzymała nagrodę Akademii za reżyserię.

Jej sukces docenia cały świat - oprócz Chin.

Informacje o sukcesie urodzonej w Pekinie reżyserki, która w wieku 14 lat najpierw została wysłana do szkoły z internatem w Wielkiej Brytanii, a następnie wyemigrowała do USA, zniknęły z mediów społecznościowych w ciągu kilku minut od umieszczenia.

Na chińskim odpowiedniku Twittera, Weibo, informacja o Oscarach umieszczona przez profil Watch Films, obserwowany przez 14 milionów osób, zniknęła krótko po jej zamieszczeniu.

Na tym samym Weibo wyszukiwanie hasztagu o Oscarach dla Zhao skutkuje informacją o treści: "Zgodnie z przepisami i zasadami strona nie została odnaleziona".

Wpisanie pełnego imienia i nazwiska reżyserki skutkowało kilkoma niepowiązanymi z nagrodą informacjami z początku tego miesiąca. Użytkownicy mediów społecznościowych obchodzą ten cenzorski zakaz, operując tylko inicjałami imienia reżyserki Zhao - ZT (Zhou Ting), by móc komentować jej sukces.

Nawet słowem o sukcesie Chloe Zhao nie zająknęły się ani państwowa telewizja CCTV, ani największa chińska agencja informacyjna Xinhua.

Gdy "Nomadland" odniósł sukces zdobywając Złoty Glob, chińskie media na krótko obwołały Chloe Zhao bohaterką narodową. Na krótko, bo szybko przypomniano jej wywiady sprzed kilku lat, w których krytykowała kraj swojego pochodzenia, mówiąc m.in., że panuje tam powszechne kłamstwo.

23 kwietnia "Nomadland" miał trafić do dystrybucji w Chinach. Kina do dziś nie mają go w programie.