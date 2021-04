Oscary 2021: 93. gala rozdania Oscarów w Los Angeles. Kto otrzymał statuetki?

Najlepszym filmem roku Akademia wybrała "Nomadland".

"Nomadland" był faworytem do otrzymania statuetki. Wcześniej film otrzymał też Złoty Glob dla najlepszego filmu oraz liczne inne nagrody filmowe.

"'Nomadland' Chloé Zhao to film drogi o kobiecie, która po życiowej tragedii i stracie pracy zaczyna prowadzić życie nomada, odnajdując w nim wolność, jakiej nigdy przedtem nie mogła mieć" - pisała o filmie Chloe Zhao Barbara Hollender.

Statuetkę dla najlepszej aktorki otrzymała grająca główną rolę w "Nomadland" Frances McDormand.

Oscara dla najlepszego aktora otrzymał Anthony Hopkins za rolę w filmie "Ojciec".

Statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy zdobył duński film "Na rauszu" - czarna komedia poruszająca problem alkoholizmu. Reżyser filmu, Thomas Vinterberg zadedykował Oscara swojej córce, która zginęła w wypadku samochodowym na krótko przed rozpoczęciem zdjęć do tego obrazu.

Statuetkę dla najlepszego aktora drugoplanowego zdobył Daniel Kaluuya doceniony za rolę Freda Hamptona w filmie "Judas and the Black Messiah".

Za najlepszy scenariusz nagrodzono Briton Emerald Fennell i film ""Obiecująca. Młoda. Kobieta". Nagroda za najlepszy scenariusz adaptowany trafiła do Floriana Zellera i filmu "Ojciec".

Chloe Zhao została pierwszą w historii Oscarów kobietą-reżyserem azjatyckiego pochodzenia, która otrzymała statuetkę dla najlepszego reżysera za film "Nomadland". Chloe Zhao jest też dopiero drugą w historii kobietą z statuetką dla najlepszego reżysera. Jako pierwszą kobietę nagrodą w tej kategorii, 11 lat temu, nagrodzono Kathryn Bigelow za "The Hurt Locker".

#Oscars Moment: Chloé Zhao accepts the Oscar for Best Directing for @nomadlandfilm. pic.twitter.com/1W1zPSxEWS — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

Zhao, mieszkająca dziś w USA, wspominała swoje dorastanie w Chinach, gdzie - jak stwierdziła - uwierzyła, że ludzie są naturalnie dobrzy.

Youn Yuh-Jung otrzymała statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej za film "Minari". 73-letnia Youn jest pierwszą aktorką z Korei Południowej w historii Oscarów, która zdobyła statuetkę i pierwszą aktorką tej narodowości, która zdobyła nominację do Oscara.

"Minari" to film o rodzinie koreańskich imigrantów, którzy zaczynają nowe życie na farmie w Arkansas.

Oscara za najlepszy montaż otrzymał film "Sound of Metal".

Za najlepszy film animowany uznano obraz "Soul" studia Pixar - pierwszą animację tego studia, w której w głównej roli obsadzono czarnoskórego bohatera. Ten sam obraz otrzymał statuetkę za najlepszy dźwięk.

Oscara za najlepszą charakteryzację otrzymał film "Ma Rainey: Matka bluesa". Ten sam film otrzymał statuetkę za najlepsze kostiumy.

Statuetkę za najlepszy film krótkometrażowy otrzymał dokument "Two Distant Strangers". Z kolei za najlepszy krótkometrażowy film animowany Akademia uznała obraz "Jakby coś, kocham was".

Oscara za najlepsze zdjęcia otrzymał Erik Messerschmidt za film "Mank". Ten sam film otrzymał statuetkę za najlepszą scenografię.

#Oscars Moment: Erik Messerschmidt (@e_messerschmidt) wins the Oscar for Best Cinematography for his work on @MankFilm. pic.twitter.com/FrRD23yJAZ — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

"Tenet" został nagrodzony za najlepsze efekty specjalne.

Najlepszym filmem dokumentalnym został obraz "Czego nauczyła mnie ośmiornica", a najlepszym krótkometrażowym filmem dokumentalnym - film "Colette".

Oscar za najlepszą piosenkę filmową został przyznany za piosenkę "Fight For You" z filmu "Judas and the Black Messiah". Nagrodę otrzymali H.E.R. i Dernst Emile II.

Ceremonia rozdania Oscarów - inaczej niż ceremonia rozdania Złotych Globów - nie ma charakteru wirtualnego, ale - w związku z trwającą pandemią - odbywa się bez publiczności.

Gala nie ma gospodarza ceremonii a liczba obecnych na niej dziennikarzy i ekip telewizyjnych została zmniejszona.

Najwięcej nominacji - dziesięć - zdobył film Davida Finchera "Mank".

Wśród nominowanych był polski operator filmowy, Dariusz Wolski, który otrzymał nominację za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata".

Jak informuje „Guardian”, tegoroczne upominki dla nominowanych do Oscara obejmują m.in. konsultację ze specjalistą od liposukcji, sesje ze znanymi trenerami personalnymi, porady inwestycyjne, e-papierosa wykonanego z 24-karatowego złota, urządzenia śledzące dla zwierząt domowych, pobyt w luksusowym spa, a także trzydniową wycieczkę na jedną ze szwedzkich wysp. Wg Forbesa wartość każdego pakietu to prawie 300 tysięcy dolarów – czyli ponad 1,1 miliona złotych.