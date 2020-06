Jan Komasa wychodzi w świat

Po nominacji do Oscara dla „Bożego Ciała” i nagrodzie na festiwalu Tribeca dla „Hejtera” Komasa dostaje wiele propozycji ze Stanów. Wśród nadesłanych tekstów zainteresował go „The Murderer Among Us” Lori Rosene-Gambino, który znalazł się na tzw. Black List – liście bardzo dobrych, nie zrealizowanych scenariuszy. Jest to oparta na faktach opowieść o niemieckim reżyserze Fritzu Langu. Jak wyznał twórca „Bożego Ciała” dziennikarzowi „Variety” tekst zrobił na nim duże wrażenie. Być może zostanie on przez niego wyreżyserowany. Ale projekt stał się też początkiem jego współpracy z Rosen-Gambino.

„Wiedziałem, że muszę spotkać się z Lori i jestem zachwycony, że mogę teraz współpracować z nią przy projekcie „Anniversary” - powiedział reżyser dziennikarzowi „Variety”.

„Anniversary” to dystopijna historia o grupie bliskich, kochających się ludzi, których wyniszcza wirus „społeczny”. Producentami filmu mają być Nick Wechsler, Steve Schwartz i Paula Mae Schwartz z firmy Chockstone Pictures. Wcześniej wyprodukowali oni m.in. „Drogę” Johna Hillcoata z Viggo Mortensenem czy „Adwokata” Ridleya Scotta z Michaelem Fassbenderem.